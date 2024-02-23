Иностранцы считают, что наши школьники – молодцы, отметил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. И добавил, что проблема образовательных разрывов действительно есть, но она не самая плохая в Европе.

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Как иностранцы реагируют на уровень образования в Украине

Витренко говорит: на различных встречах высокого уровня коллеги из министерства образования разных стран, европейских и США отмечали высокий уровень подготовки украинских школьников.

Говорили: "Мы не знаем, что вы с ними делаете, но они молодцы". То, что качество образования надо по крайней мере не терять, – это аксиома,

– отметил чиновник.

И добавил, что Украина впервые в мировой истории, несмотря на активную фазу боевых действий, не остановила образовательный процесс.

Витренко при этом говорит, что, несмотря на эпидемию коронавируса и полномасштабную войну, наши ученики на международном исследовании PISA-2022 продемонстрировали лучшие результаты, чем, например, Греция. Он также заявил, что это и заслуга наших педагогов.

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Почему нужно общенациональное исследование образовательных потерь

Все же заместитель Лисового говорит, что сегодня надо провести общенациональное исследование образовательных потерь, чтобы понять, что доработать. Однако в рамках действующей ситуации в Украине это сложно сделать.

Образовательные разрывы были всегда. Поэтому нужно наверстывать, но сначала необходимо исследовать, провести качественное, огромное, общенациональное исследование,

– считает заместитель главы МОН.

Он также рассказал, что сейчас формируют программу преодоления образовательных потерь и разрывов по поручению Верховной Рады.