Про це в етері телемарафону повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий, пише 24 Канал. Це пов'язано з обмеженням дистанційної освіти, яке регулюється наказом МОН №850 від 13 червня 2024 року "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні".

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В Україні створили кадровий резерв учителів

Наказ регулює тільки форми освіти. Виходячи з моделювання по цьому наказу, частина вчителів... втратить своє навантаження. Ми всіх їх залучимо до інших видів освіти. Нам буде потрібно організовувати освіту для різних категорій. Наприклад, для дітей за кордоном, яким треба дати виключно українознавчий компонент,

– заявив міністр.

За його словами, міністерство також готує кадровий резерв учителів, яких залучатимуть до роботи на деокупованих територіях України. "Ми зацікавлені у тому, щоби зберегти всіх вчителів. Зокрема, створений кадровий резерв учителів і прийнято політичне рішення щодо збереження їм зарплати", – додав він.

До слова, до кінця 2024 року держава планує вивести на очне навчання 300 тисяч дітей. На цю мить майже 1 мільйон дітей навчається онлайн. Так, приблизно 600 тисяч в Україні, ще майже 400 тисяч – за кордоном.

Власне, МОН упроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн". Вона почне діяти вже з 1 вересня, а впровадження буде поступовим.