Об этом в эфире телемарафона сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, пишет 24 Канал. Это связано с ограничением дистанционного образования, которое регулируется приказом МОН №850 от 13 июня 2024 года "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине".

Смотрите также Будет ли рекомендовать МОН начинать учебный год в школах раньше

В Украине создали кадровый резерв учителей

Приказ регулирует только формы образования. Исходя из моделирования по этому приказу, часть учителей... потеряет свою нагрузку. Мы всех их привлечем к другим видам образования. Нам будет нужно организовывать образование для разных категорий. Например, для детей за рубежом, которым надо дать исключительно украиноведческий компонент,

– заявил министр.

По его словам, министерство также готовит кадровый резерв учителей, которых будут привлекать к работе на деоккупированных территориях Украины. "Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить всех учителей. В частности, создан кадровый резерв учителей и принято политическое решение о сохранении им зарплаты", – добавил он.

К слову, до конца 2024 года государство планирует вывести на очное обучение 300 тысяч детей. На данный момент почти 1 миллион детей учится онлайн. Так, примерно 600 тысяч в Украине, еще почти 400 тысяч – за рубежом.

Собственно, МОН внедряет комплексную стратегию "Школа офлайн". Она начнет действовать уже с 1 сентября, а внедрение будет постепенным.