Собственно, МОН внедряет комплексную стратегию "Школа офлайн". Она начнет действовать уже с 1 сентября, а внедрение будет постепенным. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник, 29 июля.

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Что известно о комплексной программе повышения качества образования "Школа офлайн"

"Школа офлайн" – комплексная политика Министерства образования и науки Украины, которая реализуется в сотрудничестве с профильным вице-премьер-министром Михаилом Федоровым. Ее цель – вернуть детей к безопасному очному обучению, а там, где это невозможно, – создать условия для качественного и эффективного дистанционного образования.

В течение последних 4 лет украинская система образования несла потери. Из-за COVID-19 и полномасштабной войны украинские дети отстают от сверстников из других стран на 2 года обучения. Об этом свидетельствует исследование PISA – 2022.

Украина понесла значительные образовательные потери, и ключевая предпосылка для повышения качества образования - доступ детей к безопасному очному обучению. Именно поэтому мы внедряем комплексную политику "Школа офлайн", цель которой вернуть примерно 300 000 учеников за школьные парты,

– отмечает Михаил Федоров,

МОН внедряет комплексную стратегию Школа офлайн, которая начнет действовать уже с 1 сентября, а внедрение будет постепенным.

При формировании политики учитывались условия каждого ребенка – перемещенных вследствие военных действий; тех, кто находится на временно оккупированных территориях; за рубежом; тех, кто имеет / не имеет доступа к очной или смешанного образования. Также больше внимания уделяют учителям, чтобы они могли сосредоточиться на работе с учениками одной категории без двойной нагрузки.

Политика "Школы офлайн" содержит 5 основных компонентов, которые учитывают специфику каждой категории учеников и учителей.

1. Инфраструктурные решения: укрытие + автобусы + девайсы



Школа офлайн / Инфографика МОН



Информация об укрытиях и школьных автобусах / Инфографика МОН



Данные о гаджетах / Инфографика МОН

2. Обучение по месту пребывания ребенка

Дети, которые были вынуждены сменить место жительства из-за действий страны-агрессора, имеют возможность учиться в школе по месту пребывания. Это возможность социализироваться и интегрироваться в новую общину. Если же школа по месту жительства не имеет укрытия или свободных мест, то дети могут продолжить учиться дистанционно в своей школе.



Обучение по месту пребывания ребенка / Инфографика МОН



Продолжение информации о том, ом ребенку важно учиться очно / Инфографика МОН

3. Просмотр сети дистанционных школ

Сейчас дистанционно учатся разные категории учеников, которые отличаются по потребностям и учебными программами. В частности, дети за рубежом учатся по двойной программе, дети на ВОТ – без постоянного доступа к интернету, дети на прифронтовых территориях – без доступа к очному образованию. Поэтому учитель не всегда может уделять внимание каждому ученику и применять неформальные подходы во время уроков.

Чтобы создать более комфортные условия для учеников и учителей, меняется сеть дистанционных школ. Отныне минимальная наполняемость – 20 учеников в классе. Наличие как минимум одного класса для всех лет обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев).



Просмотр сети дистанционных школ / Инфографика МОН



Почему важно пересмотреть сеть дистанционных школ / Инфографика МОН



Продолжение информации о том, почему важно пересмотреть сеть дистанционных школ / Инфографика МОН

4. Обучение детей на ТОТ

Для детей, которые находятся на временно оккупированных территориях, вводят новые форматы обучения. В частности, индивидуальный план обучения (педагогический патронаж) или дальнейшее обучение в дистанционном классе своей школы, если ситуация с безопасностью позволяет посещать занятия. Или же вместе с учителем перейти в другой класс, если их школа временно прекращает работу. Для этого родителям нужно будет написать заявление.



Обучение детей онлайн на ТОТ / Инфографика МОН



Требования для дистанционных классов / Инфографика МОН

5. Дети за границей

Дети за рубежом учатся в местных школах и часто совмещают это с обучением в родном украинском заведении. Соответственно получают двойную нагрузку. Для того, чтобы избежать этого, внедряется украиноведческий компонент. Это сокращенная образовательная программа, которая позволяет уменьшить учебную нагрузку на учащихся.



Обучение ребенка за рубежом / Инфографика МОН



Что это дает ученикам / Инфографика МОН

Какие возможности для учителей



Возможности для учителей / Инфографика МОН



Вакансии для учителей / Инфографика МОН

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