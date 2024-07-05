Заместитель главы МОН Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона отметил, что в приоритете для страны – профессионально-техническое образование. И добавил, что государству нужны люди, которые работают руками.

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Какие специалисты на сегодня являются востребованными для государства

В частности, говорится о слесарях, электромонтеров, сварщиков и тому подобное. Винницкий уточнил, что государству нужны специалисты, которые начнут восстанавливать ее уже сейчас и будут делать это в течение следующих лет.

Профтехобразование – в приоритете. Абитуриенты выбирают: или поступать в высшее образование, или в профессионально-техническое или профессиональное предвысшее. Очевидно то, что большая потребность у государства сейчас – в людях, которые работают руками. Это и слесари, и электромонтеры, и люди, которые работают на транспорте, и сварщики и тому подобное,

– сообщил чиновник.

И добавил: нужно обеспечить победу уже сейчас. Поэтому в приоритете – рабочие профессии.

Он также рассказал, что нередко те, кто имеет высшее образование, переквалифицируются и получают рабочую специальность. По словам заместителя Лесного, это вполне нормально, это общемировая тенденция.