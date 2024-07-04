Они могут пройти собеседование по предметам НМТ в вузе. При этом претендовать как на бюджетные, так и на контрактные места с возможностью зачисления благодаря полученной положительной оценке.
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Кто относится к льготным категориям
К льготным категориям поступающих относятся:
- лица с инвалидностью I и II группы;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- ветераны войны и участники боевых действий, в частности те из них, которые проходят военную службу (кроме военнослужащих срочной службы);
- участники боевых действий на территории других государств;
- лица, которые находились в плену или заложниках;
- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которым предоставили право на прием без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования;
- лица, признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства;
- лица, проживающие на ВОТ или на территориях, где продолжаются активные боевые действия.
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Какие программы собеседований
Собеседования по предметам, которые поступающие проходят вместо НМТ, происходят в соответствии с программами ВНО.
Глава приемной комиссии ЗВО утверждает порядок оценивания по результатам собеседования, который должен включать критерии оценивания и структуру оценки.
Программы собеседований утверждают председателями приемных комиссий ЗВО. Вступительные испытания не могут содержать задач, которые не указаны в этих программах. Последние обязательно должны быть обнародованы на сайтах вузов. В программах прописывают критерии оценивания, структуру оценки и порядок оценивания подготовленности поступающих.
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Какие сроки регистрации и прохождения собеседований
Зарегистрироваться для прохождения собеседований вместо НМТ для поступления на бакалавра можно с 3 июля.
Для поступления на места государственного или регионального заказа регистрация заявлений на участие в собеседованиях продолжается до 18:00 10 июля.
Для поступления исключительно на контракт регистрироваться для прохождения собеседований можно до 18:00 25 июля.
Собеседования для поступления по всем источникам финансирования будут продолжаться в пределах нескольких потоков включительно с 8 по 19 июля, для поступления исключительно на контракт – до 31 июля.