Чиновники МОН говорят, что в этом году на поступление в аспирантуру подали заявления более 100 тысяч абитуриентов. Из них 91 500 – мужчины в возрасте 25-60 лет, которые уже имеют степень магистра.

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Мужчины призывного возраста хотят стать аспирантами

Отметим, последовательное получение образования дает право на отсрочку от мобилизации. Такое право получит, к примеру, магистр, который поступает впервые на аспирантуру.

Все же в этом году Минобразования из-за чрезмерного ажиотажа изменило правила поступления в аспирантуру. В частности, отменило поступление на дневную форму по контракту, которая давала право на отсрочку, а количество мест на бюджете увеличило вдвое.

В МОН при этом ответили СМИ, считают ли несправедливым приостановление поступления на контракт и другие нововведения в отношении абитуриентов в аспирантуру не ради отсрочки.

В ведомстве говорят: чтобы избежать фактора несправедливости, в этом году увеличили количество бюджетных мест до 7000 – именно такое количество поступающих в аспирантуру было ежегодно до 2022 года.

Для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы – они не дают отсрочки от мобилизации",

– акцентировали в ведомстве.