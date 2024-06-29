Об этом рассказала секретарь Образовательного комитета ВРУ Наталья Пипа, комментируя приказ МОН об изменениях правил поступления в аспирантуру. Она отметила, что с 2022 года количество аспирантов-контрактников существенно возросло из-за войны и мобилизации, а вузы "увеличивают и раздувают объемы контрактной формы".

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Аспиранты-контрактники будут проходить специальную проверку знаний

Пипа отметила: это был прямой заработок, здесь речь не шла о науке.

Сейчас контрактная форма уже не дает отсрочки от мобилизации (ведь поступление в этом году на дневную форму по контракту отменили, – ред.), но одновременно увеличено количество государственных бесплатных мест – с 2800 до 7000. И сразу возникло много вопросов от тех, кто поступил на платную аспирантуру в 2022 – 23 годах, остается ли у них отсрочка от мобилизации. Эти аспиранты имеют и дальше отсрочку, но в октябре они будут сдавать экзамен на подтверждение уровня своих знаний и способности заниматься наукой,

– отметила нардеп.

И добавила, что надо отсеять тех, кто реально имеет способность заниматься наукой, и тех, кто ее не имеет. Кто имеет знания, по ее словам, не будет иметь проблем со сдачей вышеупомянутого экзамена.

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Кого из студентов мобилизуют после 1 июля

Она также прокомментировала норму о том, что с 1 июля могут мобилизовать три категории студентов – заочной формы, тех, кто получает второе или третье высшее образование, а также по уровню, ниже уже имеющегося. И добавила, что это вынужденный шаг. Отметим, что такие студенты права на отсрочку не имеют.

Мы понимаем, что основное обучение происходит на дневной стационарной форме обучения. Поэтому, когда у нас недоукомплектованные бригады, мы вынуждены искать дополнительный мобилизационный ресурс,

– заявила Пипа.

Отметим, на днях Минобразования Украины ужесточило правила поступления в аспирантуру в 2024 году. В ведомстве такое решение объясняют чрезмерным ажиотажем среди мужчин-поступающих призывного возраста, которые так хотят получить отсрочку от мобилизации. О главных изменениях читайте по ссылке.