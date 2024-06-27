Министерство образования и науки Украины, в частности, отменило поступление на дневную форму обучения по контракту, а также увеличило количество мест на государственный заказ. Заместитель главы МОН Михаил Винницкий в эфире телеканала Киев рассказал детали.

Важно Поступление в аспирантуру 2024: какие главные новации и для кого "двери закрыты"

Кто может поступить в аспирантуру в 2024 году

Чиновник заявил: мотивированные аспиранты, которые действительно стремятся заниматься наукой, теперь смогут получать необходимые знания и умения в аспирантуре за счет государства. Так МОН намерено сделать ученых сильными кадрами.