Министерство образования и науки Украины, в частности, отменило поступление на дневную форму обучения по контракту, а также увеличило количество мест на государственный заказ. Заместитель главы МОН Михаил Винницкий в эфире телеканала Киев рассказал детали.

Важно Поступление в аспирантуру 2024: какие главные новации и для кого "двери закрыты"

Кто может поступить в аспирантуру в 2024 году

Чиновник заявил: мотивированные аспиранты, которые действительно стремятся заниматься наукой, теперь смогут получать необходимые знания и умения в аспирантуре за счет государства. Так МОН намерено сделать ученых сильными кадрами.

Наша задача – отсеять тех, кто не имеет той мотивации, а идет в аспирантуру не по назначению. Для того, чтобы все, кто желает поступить в аспирантуру и реально имеет мотивацию – писать диссертацию, получать дальше компетентности, которые предусмотрены самым высоким уровнем, писать статьи в научные журналы, делать презентации, преподавать,
– заявил Винницкий.