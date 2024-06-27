Минобразования Украины усложняет правила поступления в аспирантуру в этом году, чтобы отсеять "ненужных" абитуриентов. Так в ведомстве надеются, что аспирантами станут те абитуриенты, которые действительно хотят заниматься наукой, а не "случайные", которые стремятся получить отсрочку от мобилизации.
Министерство образования и науки Украины, в частности, отменило поступление на дневную форму обучения по контракту, а также увеличило количество мест на государственный заказ. Заместитель главы МОН Михаил Винницкий в эфире телеканала Киев рассказал детали.
Чиновник заявил: мотивированные аспиранты, которые действительно стремятся заниматься наукой, теперь смогут получать необходимые знания и умения в аспирантуре за счет государства. Так МОН намерено сделать ученых сильными кадрами.
Наша задача – отсеять тех, кто не имеет той мотивации, а идет в аспирантуру не по назначению. Для того, чтобы все, кто желает поступить в аспирантуру и реально имеет мотивацию – писать диссертацию, получать дальше компетентности, которые предусмотрены самым высоким уровнем, писать статьи в научные журналы, делать презентации, преподавать, – заявил Винницкий.