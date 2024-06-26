В ведомстве объясняют такое решение значительным количеством поступающих-мужчин призывного возраста. К слову, обучение на дневной или дуальной форме обучения в аспирантуре давало право на отсрочку от мобилизации.

Читайте Поступление в аспирантуру 2024: какие главные новации и для кого "двери закрыты"

Поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили

Теперь поступать в аспирантуру можно только на бюджет на дневную форму, а также на заочную форму обучения.



Приказ МОН об изменениях по поступлению в аспирантуру 2024 / скриншот приказа

Дополняем новость....