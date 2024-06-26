В ведомстве объясняют такое решение значительным количеством поступающих-мужчин призывного возраста. К слову, обучение на дневной или дуальной форме обучения в аспирантуре давало право на отсрочку от мобилизации.
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Поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили
Теперь поступать в аспирантуру можно только на бюджет на дневную форму, а также на заочную форму обучения.
Приказ МОН об изменениях по поступлению в аспирантуру 2024 / скриншот приказа
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