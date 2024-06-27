Міносвіти України ускладнює правила вступу в аспірантуру цьогоріч, аби відсіяти "непотрібних" абітурієнтів. Так у відомстві сподіваються, що аспірантами стануть ті вступники, які справді хочуть займатися наукою, а не "випадкові", які прагнуть отримати відстрочку від мобілізації.
Міністерство освіти та науки України, зокрема, скасувало вступ на денну форму навчання за контрактом, а також збільшило кількість місць на державне замовлення. Заступник очільника МОН Михайло Винницький в ефірі телеканалу Київ розповів деталі.
Посадовець заявив: вмотивовані аспіранти, які справді прагнуть займатися наукою, тепер зможуть здобувати необхідні знання та вміння в аспірантурі за кошти держави. Так МОН має намір зробити науковців сильними кадрами.
Наше завдання – відсіяти тих, хто не має тієї мотивації, а йде в аспірантуру не за призначенням. Для того, щоб всі, хто бажає вступити в аспірантуру і реально має мотивацію – писати дисертацію, здобувати далі компетентності, які передбачені найвищим рівнем, писати статті в наукові журнали, робити презентації, викладати, – заявив Винницький.