Міністерство освіти та науки України, зокрема, скасувало вступ на денну форму навчання за контрактом, а також збільшило кількість місць на державне замовлення. Заступник очільника МОН Михайло Винницький в ефірі телеканалу Київ розповів деталі.

Важливо Вступ в аспірантуру 2024: які головні новації та для кого "двері зачинені"

Хто може вступити в аспірантуру у 2024 році

Посадовець заявив: вмотивовані аспіранти, які справді прагнуть займатися наукою, тепер зможуть здобувати необхідні знання та вміння в аспірантурі за кошти держави. Так МОН має намір зробити науковців сильними кадрами.