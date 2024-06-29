Про це розповіла секретарка Освітнього комітету ВРУ Наталія Піпа, коментуючи наказ МОН про зміни правил вступу до аспірантури. Вона зауважила, що з 2022 року кількість аспірантів-контрактників суттєво зросла через війну та мобілізацію, а виші "збільшують і роздувають обсяги контрактної форми".

Читайте Чи матимуть аспіранти відстрочку від мобілізації у 2024 році

Аспіранти-контрактники проходитимуть спеціальну перевірку знань

Піпа зауважила: це було пряме заробітчанство, тут не йшлося про науку.

Зараз контрактна форма вже не дає відстрочки від мобілізації (адже вступ цьогоріч на денну форму за контрактом скасували, – ред.), але водночас збільшено кількість державних безоплатних місць – з 2800 до 7000. Й одразу виникло багато запитань від тих, хто вступив на платну аспірантуру в 2022 – 23 роках, чи залишається у них відстрочка від мобілізації. Ці аспіранти мають і далі відстрочку, але у жовтні вони складатимуть іспит на підтвердження рівня своїх знань та спроможності займатися наукою,

– наголосила нардеп.

І додала, що треба відсіяти тих, хто реально має спроможність займатися наукою, і тих, хто її не має. Хто має знання, за її словами, не матиме проблем зі складанням вищезгаданого іспиту.

Дивіться також У МОН розповіли, хто зможе скласти іспити в аспірантуру у 2024 році

Кого зі студентів мобілізують після 1 липня

Вона також прокоментувала норму про те, що з 1 липня можуть мобілізувати три категорії студентів – заочної форми, тих, хто здобуває другу чи третю вищу освіту, а також за рівнем, нижчим від вже наявної. І додала, що це вимушений крок. Зазначимо, що такі студенти права на відстрочку не мають.

Ми розуміємо, що основне навчання відбувається на денній стаціонарній формі навчання. Тому, коли у нас недоукомплектовані бригади, ми змушені шукати додатковий мобілізаційний ресурс,

– заявила Піпа.

Зазначимо, днями Міносвіти України зробило жорсткішими правила вступу в аспірантуру у 2024 році. У відомстві таке рішення пояснюють надмірним ажіотажем серед чоловіків-вступників призовного віку, які так хочуть отримати відстрочку від мобілізації. Про головні зміни читайте за посиланням.