Так, днями МОН скасувало набір на денну форму навчання за контрактом і збільшило кількість місць на бюджеті – до 7 тисяч. Також підвищили і прохідний бал за вступний іспит – до 160, зазначає Освіта 24.

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Хто з аспірантів матиме відстрочку

Відповідно до законодавства, студенти, магістранти та аспіранти, які навчаються на денній чи дуальній формі, мають право на відстрочку від мобілізації.

Цього року вступити в аспірантуру можна на денну форму навчання, на заочну за контрактом, а також та вечірню за державним замовленням та за контрактом.

Аспіранти, які навчаються і навчатимуться на денній формі навчання, матимуть відстрочку. А от ті, хто вступить на вечірню та заочну форми навчання, не отримають такого права.

Також є ще аспіранти, які зараз навчаються на контракті на денній формі. Вони також мають відстрочку від мобілізації. Не так давно нардепи мали намір скасувати таке право для аспірантів-контрактників. Однак цю ініціативу не погодили через критику громадськості.

Все ж у МОН заявили, що 2024 року запровадять спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році. Серед держіспитів, які цього року складатимуть ці аспіранти, буде єдиний державний залік з іноземної мови. Його запланували на жовтень-листопад. Ці зміни мають на меті "відсіяти випадкових" осіб від реальних науковців.

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Чи можна поновитися та перевестися на денну форму

У МОН також наголошували, що цьогоріч переведення з інших форм навчання на денну у межах аспірантури буде недоступним.

А поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).

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Чому правила вступу в аспірантуру стали жорсткішими

Міносвіти України у 2024 році зробило правила вступу в аспірантуру жорсткішими.

У відомстві кажуть: усе через значний ажіотаж серед вступників-чоловіків призовного віку задля отримання відстрочки від мобілізації.

У МОН зазначають, що до 2022 року до аспірантури щороку вступало 7 – 8 тисяч осіб.

У 2024 році на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тисяч осіб. З них 91 561 особа – чоловіки віком 25 – 60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.