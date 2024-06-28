Так, на днях МОН отменило набор на дневную форму обучения по контракту и увеличило количество мест на бюджете – до 7 тысяч. Также повысили и проходной балл за вступительный экзамен – до 160, отмечает Образование 24.

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Кто из аспирантов будет иметь отсрочку

В соответствии с законодательством, студенты, магистранты и аспиранты, которые учатся на дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку от мобилизации.

В этом году поступить в аспирантуру можно на дневную форму обучения, на заочную по контракту, а также и вечернюю по государственному заказу и по контракту.

Аспиранты, которые учатся и будут учиться на дневной форме обучения, будут иметь отсрочку. А вот те, кто поступит на вечернюю и заочную формы обучения, не получат такого права.

Также, есть еще аспиранты, которые сейчас учатся на контракте на дневной форме. Они также имеют отсрочку от мобилизации. Не так давно нардепы намеревались отменить такое право для аспирантов-контрактников. Однако эту инициативу не согласовали из-за критики общественности.

Все же в МОН заявили, что в 2024 году введут специальные государственные экзамены для тех, кто поступил в аспирантуру в 2022 году. Среди госэкзаменов, которые в этом году будут сдавать эти аспиранты, будет единый государственный зачет по иностранному языку. Его запланировали на октябрь-ноябрь. Эти изменения имеют целью "отсеять случайных" лиц от реальных ученых.

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Можно ли возобновиться и перевестись на дневную форму

В МОН также отмечали, что в этом году перевод с других форм обучения на дневную в пределах аспирантуры будет недоступен.

А возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно позволили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).

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Почему правила поступления в аспирантуру стали жестче

Минобразования Украины в 2024 году сделало правила поступления в аспирантуру более жесткими.

В ведомстве говорят: все из-за значительного ажиотажа среди поступающих мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.

В МОН отмечают, что до 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7 – 8 тысяч человек.

В 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тысяч человек. Из них 91 561 человек – мужчины в возрасте 25 – 60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.