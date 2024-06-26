Так они надеялись получить отсрочку от мобилизации. Ведь обучение в аспирантуре на дневной или дуальной форме обеспечивает такое право. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий и ГП "Инфоресурс" показали это в цифрах.

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В Украине растет количество желающих учиться в аспирантуре

В 2019 – 2021 годах количество поступающих соискателей степени доктора философии/доктора искусств (то есть аспирантов) в среднем лишь немного превышало 7 тысяч человек:

в 2019 – почти 7,7 тысячи;

в 2020 – 7,1 тысячи;

в 2021 – 7,6 тысячи.

При этом доля мужчин 25+, поступивших на дневную/заочную/вечернюю форму обучения на бюджет или по контракту в аспирантуре, не превышала 33%. С 2019 по 2021 в аспирантуру поступили от 2 до 2,5 тысяч мужчин, которым более 25 лет. С 2022 года ситуация кардинально изменилась – их количество увеличилось в 6,5 раза.

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С 2022 года на аспирантуру поступили в несколько раз больше людей в целом, чем было до того:

в 2022 – более 15 тысяч человек, среди них – 9,7 тысяч мужчин 25+, в частности 7 тысяч мужчин, которых за 30 (65%);

в 2023 – 18,8 тысяч поступающих, среди которых 13,5 тысяч мужчин 25+, из них 13,2 тысячи – которым более 30 лет (72% от общего количества).

Какая ситуация за последние два года

За последние 2 года чаще всего мужчины 25+ поступали на дневную форму обучения по контракту: в 2022 году – 7,4 тысячи человек, в 2023 – 11,2 тысячи.

По данным МОН, за последние 5 лет в аспирантуру в целом поступили 56,4 тысячи человек, в том числе почти 30 тысяч мужчин, которым более 25 лет.

78% из них начали учиться на аспирантуре в 2022 – 2023 годах (23,3 тысячи) При этом доля мужчин, которым за 30, составляет почти 60%.