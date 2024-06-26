Так вони сподівалися отримати відстрочку від мобілізації. Адже навчання в аспірантурі на денній чи дуальній формі забезпечує таке право. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький та ДП "Інфоресурс" показали це в цифрах.

Дивіться також Без права на відстрочку: наказ МОН скасовує вступ на контракт в аспірантуру на денну форму

В Україні зростає кількість охочих навчатися в аспірантурі

У 2019 – 2021 роках кількість вступників-здобувачів ступеня доктора філософії/доктора мистецтв (тобто аспірантів) в середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб:

у 2019 – майже 7,7 тисячі

у 2020 – 7,1 тисячі;

у 2021 – 7,6 тисячі.

При цьому частка чоловіків 25+, які вступили на денну/заочну/вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не перевищувала 33%. З 2019 по 2021 на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисячі чоловіків, яким понад 25 років. З 2022 року ситуація кардинально змінилася – їхня кількість збільшилася у 6,5 раза.

Дивіться також Чи передаватимуть виші дані відрахованих до ТЦК

З 2022 року на аспірантуру вступили у кілька разів більше людей загалом, ніж було до того:

у 2022 – понад 15 тисяч осіб, серед них – 9,7 тисячі чоловіків 25+, зокрема 7 тисяч чоловіків, яких за 30 (65%);

у 2023 – 18,8 тисячі вступників, серед яких 13,5 тисяч чоловіків 25+, з них 13,2 тисячі – яким понад 30 років (72% від загальної кількості).

Яка ситуація за останні два роки

За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022 році – 7,4 тисячі осіб, у 2023 – 11,2 тисячі.

За даними МОН, за останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків, яким понад 25 років.

78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тисячі) При цьому частка чоловіків, яким за 30, становить майже 60%.