После того как кабинет, создан, активирован и к нему добавлены контактные номера и фото поступающего, можно начинать процесс подачи заявлений. в 2024 году абитуриент имеет право подать 15 заявлений: 5 заявлений – на бюджет на 10 – на контракт.

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Когда подавать заявления в колледж на поступление

Поступающий должен определить конкурсное предложение (основное – бюджетное или небюджетноеа – контракт) и источник финансирования своего обучения (то есть бюджет или контракт).

Также к каждому заявлению поступающий должен прикрепить текст мотивационного письма. После того как заявления примут учебные заведения, абитуриентам необходимо отслеживать информацию о дате, время и место вступительных испытаний по каждому поданному заявлению.

С 14 июля абитуриенты должны сдать творческие конкурсы или пройти индивидуальные собеседования. По их результатам состоится зачисление.

Обнародование списков рекомендованных к зачислению состоится с 22 по 24 июля. В это время можно отслеживать изменения в статусах заявлений в электронных кабинетах.

Списки рекомендованных к зачислению обнародуют на сайте учебного заведения, куда поступает абитуриент, в ЕГЭБО, и на сайте информационной системы Вступ.ОСВИТА.UA.

Получив рекомендацию к зачислению, абитуриент должен подтвердить выбор одного места обучения, выполнить требования к зачислению и заключить договор на предоставление образовательных услуг.

Обратите внимание! Если абитуриент имеет право на специальные условия участия во вступлении (то есть льготы), но информация о них отсутствует в информационных реестрах, ему необходимо до подачи первого заявления обратиться в любой колледж и предоставить документы, подтверждающие право на льготы, для внесения информации в реестр.

При подаче заявлений такому абитуриенту необходимо обязательно проверить, отображается ли информация о льготах в персональном электронном кабинете.