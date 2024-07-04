Після того як кабінет, створений, активований та до нього додані контактні номери і фото вступника, можна розпочинати процес подання заяв. 2024 року абітурієнт має право подати 15 заяв: 5 заяв – на бюджет на 10 – на контракт.

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Коли подавати заяви до коледжу на вступ

Вступник повинен визначити конкурсну пропозицію (основна – бюджет чи небюджетна – контракт) та джерело фінансування свого навчання (тобто бюджет чи контракт).

Також до кожної заяви вступник має прикріпити текст мотиваційного листа. Після того як заяви приймуть заклади освіти, вступникам необхідно відстежувати інформацію про дату, час та місце вступних випробувань за кожною поданою заявою.

З 14 липня абітурієнти повинні скласти творчі конкурси або пройти індивідуальні співбесіди. За їхніми результатами відбудеться зарахування.

Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування відбудеться з 22 до 24 липня. У цей час можна відстежувати зміни в статусах заяв в електронних кабінетах.

Списки рекомендованих до зарахування оприлюднять на сайті закладу освіти, куди вступає абітурієнт, в ЄДЕБО, та на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.

Отримавши рекомендацію до зарахування, вступник має підтвердити вибір одного місця навчання, виконати вимоги до зарахування та укласти договір на надання освітніх послуг.

Зверніть увагу! Якщо вступник має право на спеціальні умови участі у вступі (тобто пільги), але інформація про них відсутня в інформаційних реєстрах, йому необхідно до подання першої заяви звернутись до будь-якого коледжу і надати документи, що підтверджують право на пільги, для внесення інформації до реєстру.

Під час подання заяв такому вступнику необхідно обов'язково перевірити, чи відображається інформація про пільги в персональному електронному кабінеті.