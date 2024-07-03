Фахівці допоможуть абітурієнтам із внесенням заяв в електронній формі, завантаженням додаткових документів чи відомостей, документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, тощо.

Дивіться також Оприлюднили результати основної сесії НМТ-2024

Яку допомогу може отримати вступник у консультативному центрі

Що важливо, вступники можуть звернутись по допомогу до будь-якого закладу вищої освіти, а не лише до того, до якого планують вступати.

Якщо вступник має право на спеціальні умови участі у вступі (тобто пільги), але інформація про них відсутня в інформаційних реєстрах, йому необхідно до подання першої заяви звернутись до будь-якого консультаційного центру. При цьому надати документи, що підтверджують право на пільги, для внесення інформації до реєстру.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступна кампанія 2024 на бакалаврат: коротко

Вступна кампанія у 2024 році включатиме три етапи: