Фахівці допоможуть абітурієнтам із внесенням заяв в електронній формі, завантаженням додаткових документів чи відомостей, документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, тощо.
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Яку допомогу може отримати вступник у консультативному центрі
Що важливо, вступники можуть звернутись по допомогу до будь-якого закладу вищої освіти, а не лише до того, до якого планують вступати.
Якщо вступник має право на спеціальні умови участі у вступі (тобто пільги), але інформація про них відсутня в інформаційних реєстрах, йому необхідно до подання першої заяви звернутись до будь-якого консультаційного центру. При цьому надати документи, що підтверджують право на пільги, для внесення інформації до реєстру.
Вступна кампанія 2024 на бакалаврат: коротко
Вступна кампанія у 2024 році включатиме три етапи:
- 1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів;
- 3 липня – початок реєстрації заяв на творчі конкурси та співбесіди;
- 19 липня – старт подання заяв до вишів.