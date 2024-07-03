Специалисты помогут абитуриентам с внесением заявлений в электронной форме, загрузкой дополнительных документов или сведений, документа об образовании, на основе которого происходит поступление, и тому подобное.

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Какую помощь может получить абитуриент в консультативном центре

Что важно, абитуриенты могут обратиться за помощью в любое учреждение высшего образования, а не только в то, в которое планируют поступать.

Если абитуриент имеет право на специальные условия участия в поступлении (то есть льготы), но информация о них отсутствует в информационных реестрах, ему необходимо до подачи первого заявления обратиться в любой консультационный центр. При этом предоставить документы, подтверждающие право на льготы, для внесения информации в реестр.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступительная кампания 2024 на бакалавриат: кратко

Вступительная кампания в 2024 году будет включать три этапа: