2 июля участникам, которые проходили тестирование в течение 13 – 21 июня, во вкладке "Результаты УМТ-2024" доступна опция формирования Информационной карточки участника УМТ. Она необходима для поступления в вузы Украины.

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Участники основной сессии УМТ-2024 получили результаты

Те участники, которым нужно подать оригинал документа с результатами УМТ-2024 в зарубежное учебное заведение, могут заказать выписку из результатов.

На сегодня все участники, которые принимали участие в основных сессиях УМТ (в период с 14 мая по 25 июня) имеют результаты. Всего в этом году в рамках основной сессии УМТ было проведено 18 дней тестирования. Для каждой сессии была составлена уникальная подборка тестовых заданий,

– сообщили в УЦОКО.

Начисление тестовых баллов за выполнение предметных тестов УМТ осуществляли в соответствии с утвержденными схемами.

Сразу после завершения работы над всем тестом участники мультитеста могли увидеть по каждому учебному предмету количество тестовых баллов, которые им насчитала платформа после автоматизированного наложения ключей ответов на сохраненные ими ответы.

Все же для определения окончательных результатов НМТ, которые участники видят в своих персональных кабинетах, нормативными документами предусмотрен отдельный этап, во время которого обрабатывают, повторно проверяют и подробно анализируют все предоставленные ответы всех участников каждой сессии тестирования.

В персональных кабинетах размещены результаты после учета изменений, определенных апелляционной комиссией, то есть эти результаты являются окончательными и не подлежат апелляции,

– отмечают в УЦОКО.

И отмечают, что уже начали процедуру передачи данных в Единую государственную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Учитывая большой объем данных этот процесс может длиться до трех дней.

Отметим, что директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала, когда ожидать официальных результатов тестирования, можно ли пересдать мультитест, какие трудности возникли во время оценивания и как на процесс влияют длительные отключения света и воздушные тревоги. Также она рассказала о том, кто из участников потерял шансы на поступление в этом году и будет ли на НМТ-2025 уже 5 предметов.