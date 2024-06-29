Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала, кому могут аннулировать результаты тестирования. Соответственно такой участник потеряет в этом году право на поступление.

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Кто потеряет шанс на поступление в 2024 году

Вакуленко отметила: аннулировать результаты НМТ участникам могут за нарушение правил прохождения тестирования.

В частности, если у участника во время происхождения тестирования обнаружили мобильный телефон, наушники, шпаргалки и тому подобное. Или если участник во время оценивания консультировался с кем-то из коллег,

– говорит она.

И добавляет: такие нарушения зафиксируют в соответствующих протоколах. Соответственно результаты мультитеста участнику аннулируют. Поэтому он в 2024 году уже не будет иметь права проходить тестирование.

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Есть участники, которые не завершили тестирование из-за нарушений

Вакуленко также рассказала, что во время основной сессии НМТ-2024 случались ситуации, когда участники не смогли закончить тестирование из-за недобросовестного поведения во время оценивания.

К сожалению, есть такие случаи. Они не единичны. Есть в абсолютно всех регионах Украины и за рубежом. Но их в целом немного,

– уточнила директор УЦОКО.

И добавила, что в прошлом году таких лиц-нарушителей было до ста из около 280 тысяч участников тестирования.