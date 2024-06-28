Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала о таких вызовах. В частности, сообщила о ситуации, когда участники с утра работали до 22:30 из-за нескольких проблем.

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С какими вызовами столкнулись участники НМТ-2024

Вакуленко говорит: этих участников несколько раз просили прекратить оценивание и написать заявления на дополнительную сессию.

Но они не согласились. Поэтому организаторы в этом экзаменационном центре остались, работали и поддерживали участников и готовы были оставаться до последнего участника для решения всех проблем,

– отметила руководительница Центра.

И добавила, что на сегодня имеем сложную ситуацию с электроэнергией в стране. И это также влияет на проведение тестирования.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что делать в случае длительного ожидания

Вакуленко также проинформировала: если сложилось так, что непредсказуемая ситуация длится более 2,5 часов, то участники имеют право принять участие в дополнительной сессии оценивания.

Они об этом знают, но не всегда соглашаются на такую отсрочку, ведь не готовы ждать и хотят получить результат в этот же день. Поэтому просят организаторов находиться вместе с ними,

– отметила директор Центра.

Сколько времени можно так ждать, по ее словам, зависит от конкретного экзаменационного центра.