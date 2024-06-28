Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла про такі виклики. Зокрема, повідомила про ситуацію, коли учасники від ранку працювали до 22:30 через декілька проблем.

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З якими викликами стикнулися учасники НМТ-2024

Вакуленко каже: цих учасників декілька разів просили припинити оцінювання та написати заяви на додаткову сесію.

Але вони не погодилися. Тож організатори у цьому екзаменаційному центрі залишилися, працювали й підтримували учасників та готові були залишатися до останнього учасника для розв'язання усіх проблем,

– зауважила очільниця Центру.

І додала, що на сьогодні маємо складну ситуацію з електроенергією у країні. І це також впливає на проведення тестування.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що робити у разі довготривалого очікування

Вакуленко також поінформувала: якщо склалося так, що непередбачувана ситуація триває понад 2,5 години, то учасники мають право взяти участь у додатковій сесії оцінювання.

Вони про це знають, але не завжди погоджуються на таке відтермінування, адже не готові чекати й хочуть отримати результат у цей самий день. Тому просять організаторів перебувати разом з ними,

– зазначила директорка Центру.

Скільки часу можна так чекати, за її словами, залежить від конкретного екзаменаційного центру.