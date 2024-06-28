Очільниця Центру Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, що вони сподіваються, що так не станеться. В іншому разі накладатимуться два виклики.

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Чи буде на НМТ-2025 п'ять предметів

Вакуленко уточнила: перший виклик пов'язаний із логістикою учасників. Швидше за все УЦОЯО не зможе проводити оцінювання протягом одного дня, якщо учасники складатимуть вже 5 предметів.

Тож їм доведеться подорожувати і розв'язувати через це фінансові та логістичні питання. Тому мені здається, що до 5 предметів для всіх учасників точно не готові ні вони, ні система у межах тих умов, в яких ми перебуваємо,

– уточнила директорка УЦОЯО.

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Після Перемоги формат тестування можуть змінити

Вона також додала: а от після перемоги України у війні модель тестування можуть змінити. Але її завчасно анонсують.

У такому разі кожен учасник складатиме один предмет в один день. Тож це може бути кілька предметів, зокрема і 5. При цьому держава самостійно визначатиме пріоритети, тобто те, які предмети є обов'язковими, а які – за вибором, чому саме так, на які спеціальності тощо,

– повідомила Вакуленко.

І нагадала, що національний мультитест на сьогодні є спрощеною системою ЗНО і віддзеркалює умови, в яких зараз перебуває наша країна і її громадяни.

Важливо! Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, коли очікувати офіційних результатів тестування, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливають тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року та чи буде на НМТ-2025 вже 5 предметів.