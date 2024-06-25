Про це в інтерв'ю Освіта 24 розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І розповіла, що рішення ухвалять на користь учасників НМТ.

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У завданнях НМТ виявили помилки

Вакуленко каже: якщо УЦОЯО припустився помилки, то він компенсує її учаснику відповідним балом.

Жодних заяв подавати не потрібно. Така компенсація відбудеться для всіх учасників відповідної сесії відповідного дня,

– повідомила вона.

І розповіла, де знайшли ці помилки.

Є помилка у завданні з математики: неправильно були змакетовані варіанти відповідей (сесія 18 травня, – ред.). Так само була невеличка технічна проблема у завданнях з української мови,

– уточнила Вакуленко.

І наголосила: але це одна сесія з-поміж великої кількості днів тестування.

Зазначимо, що основна сесія національного мультитесту у 2024 році тривала протягом 14 травня – 25 червня.