Об этом в интервью Образование 24 рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И рассказала, что решение примут в пользу участников НМТ.
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В заданиях НМТ обнаружили ошибки
Вакуленко говорит: если УЦОКО допустил ошибку, то он компенсирует ее участнику соответствующим баллом.
Никаких заявлений подавать не нужно. Такая компенсация произойдет для всех участников соответствующей сессии в соответствующий день,
– сообщила она.
И рассказала, где нашли эти ошибки.
Есть ошибка в задании по математике: неправильно были смакетированы варианты ответов (сессия 18 мая, – ред.). Так же была небольшая техническая проблема в заданиях по украинскому языку,
– уточнила Вакуленко.
И подчеркнула: но это одна сессия среди большого количества дней тестирования.
Отметим, что основная сессия национального мультитеста в 2024 году продолжалась в течение 14 мая – 25 июня.