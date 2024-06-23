Однако для конкурсного отбора в рамках вступительной кампании эти результаты переведут по шкале 100 – 200 баллов. Образование 24 при этом расскажет, как нынешние абитуриенты "угадывают" свои баллы.

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Результаты НМТ-2024: ожидания и реальность от участников

В тик-токе участники НМТ-2024 разместили немало видео, в которых рассказывают, сколько баллов надеялись получить, а также – сколько получили на самом деле за тестирование. И уточняют, что их удивило в заданиях.

Есть выпускники, которые говорят, что не "встретили" ни одного вопроса по истории Украины, которое бы касалось периода независимости нашего государства.

Также о том, что задания по математике требуют немало внимания, а задания по химии были больше похожи на физику.

Есть участники нынешнего тестирования, которые признаются, что к сдаче отдельных предметов не готовились.

Также участница делится своей неудачей, чтобы другие не допускали той же ошибки, что и она. В частности, ответственного относились и внимательно слушали, чтобы не потерять шанс стать студентом в этом году.

Что известно об НМТ в 2024 году