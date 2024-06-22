Для того, чтобы стать студентами вузов, нынешние абитуриенты должны набрать определенное минимальное количество баллов. Сколько баллов нужно для поступления на бюджет, рассказывает Образование 24.
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Какие минимальные баллы для поступления на бюджет
У Порядке приема на обучение в вузы в 2024 году для большинства специальностей минимальный конкурсный балл для допуска в конкурсном отборе будет определять учебное заведение в своих Правилах приема.
Конкурсный балл для поступления будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.
Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов Минобразования Украины также установило весовые коэффициенты.
Что важно, конкурсный балл для поступления на контрактную и бюджетную формы обучения не может быть меньше, чем 150 для таких специальностей как:
- "Стоматология";
- "Медицина";
- "Педиатрия";
- "Фармация, промышленная фармация" отрасли знаний "Здравоохранение";
- "Право";
- "Публичное управление и администрирование";
- "Международное право";
- "Международные экономические отношения";
- "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".
Для всех остальных абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше, чем 130 баллов. Это требование не действует только в отношении детей погибших защитников Украины.
Какие минимальные баллы на НМТ нужно набрать в 2024 году
В этом году для участия в конкурсном отборе участникам НМТ надо набрать 15% правильных ответов по каждому предмету.
Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок, надо набрать:
- 5 баллов – по математике, иностранному языку, физике;
- 6 баллов – по химии;
- 7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии;
- 8 баллов – по истории Украины.