Для того, аби стати студентами вишів, цьогорічні абітурієнти повинні набрати певну мінімальну кількість балів. Скільки балів треба для вступу на бюджет, розповідає Освіта 24.

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Які мінімальні бали для вступу на бюджет

У Порядку прийому на навчання до вишів у 2024 році для більшості спеціальностей мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі визначатиме заклад освіти у своїх Правилах прийому.

Конкурсний бал для вступу розраховуватимуть шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міносвіти України також встановило вагові коефіцієнти.

Що важливо, конкурсний бал для вступу на контрактну та бюджетну форми навчання не може бути меншим, ніж 150 для таких спеціальностей як:

"Стоматологія";

"Медицина";

"Педіатрія";

"Фармація, промислова фармація" галузі знань "Охорона здоров'я";

"Право";

"Публічне управління та адміністрування";

"Міжнародне право";

"Міжнародні економічні відносини";

"Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії".

Для всіх інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим, ніж 130 балів. Ця вимога не діє лише щодо дітей загиблих захисників України.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Які мінімальні бали на НМТ треба набрати у 2024 році

Цьогоріч для участі в конкурсному відборі учасникам НМТ треба набрати 15% правильних відповідей з кожного предмета.

Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен предметний блок, треба набрати: