Три будуть обов'язковими – українська мова, математика та історія України – і один – на вибір. Обрати можна буде такі предмети як: українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мови.
Дивіться також Кількість студентів впливатиме на фінансування університету
Таблиці переведення тестових балів НМТ
Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок.
Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100 – 200 балів.
Відразу ж після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, але й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу.
Оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою. Її розраховують на основі таблиць переведення тестових балів з української мови, математики, історії України, української літератури, географії, біології, фізики, хімії та іноземної мови до шкали 100 – 200, поданих у додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.
Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати хоча б 5 балів з математики, іноземної мови, фізики, 6 балів – з хімії; 7 балів – з української мови, української літератури, географії та біології, 8 балів – з історії України.
Таблиця переведення тестових балів з української мови
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
Таблиця переведення тестових балів з математики
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
108
|
7
|
115
|
8
|
123
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
155
|
22
|
159
|
23
|
163
|
24
|
167
|
25
|
170
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
180
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з історії України
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
8
|
100
|
9
|
105
|
10
|
111
|
11
|
116
|
12
|
120
|
13
|
124
|
14
|
127
|
15
|
130
|
16
|
132
|
17
|
134
|
18
|
136
|
19
|
138
|
20
|
140
|
21
|
141
|
22
|
142
|
23
|
143
|
24
|
144
|
25
|
145
|
26
|
146
|
27
|
147
|
28
|
148
|
29
|
149
|
30
|
150
|
31
|
151
|
32
|
152
|
33
|
154
|
34
|
156
|
35
|
158
|
36
|
160
|
37
|
163
|
38
|
166
|
39
|
168
|
40
|
169
|
41
|
170
|
42
|
172
|
43
|
173
|
44
|
175
|
45
|
177
|
46
|
179
|
47
|
181
|
48
|
183
|
49
|
185
|
50
|
188
|
51
|
191
|
52
|
194
|
53
|
197
|
54
|
200
Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
162
|
26
|
166
|
27
|
169
|
28
|
173
|
29
|
179
|
30
|
185
|
31
|
191
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з біології
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблиця переведення тестових балів з фізики
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
156
|
22
|
160
|
23
|
164
|
24
|
166
|
25
|
169
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
179
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з хімії
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
6
|
100
|
7
|
108
|
8
|
116
|
9
|
124
|
10
|
128
|
11
|
132
|
12
|
135
|
13
|
138
|
14
|
140
|
15
|
142
|
16
|
143
|
17
|
144
|
18
|
146
|
19
|
147
|
20
|
148
|
21
|
149
|
22
|
150
|
23
|
152
|
24
|
154
|
25
|
156
|
26
|
158
|
27
|
160
|
28
|
162
|
29
|
164
|
30
|
166
|
31
|
168
|
32
|
170
|
33
|
172
|
34
|
175
|
35
|
178
|
36
|
182
|
37
|
186
|
38
|
190
|
39
|
195
|
40
|
200
Таблиця переведення тестових балів з географії
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблиця переведення тестових балів з української літератури
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
- Раніше ми розповідали про те, як дорослому вступнику стати студентом омріяного вишу. Про дієвий лайфхак до НМТ читайте за посиланням.