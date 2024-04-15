Відповідні зміни передбачає формульний принцип у розподілі бюджетного фінансування між вишами. Його цьогоріч відновлює Міністерство освіти і науки.
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Як кількість студентів впливатиме на фінансування ЗВО
Формульний принцип фінансування передбачає, що розмір виділених держкоштів для кожного університету визначатимуть з огляду на кілька критеріїв, яким має відповідати виш.
Головним буде загальна кількість вступників, які обрали навчання в конкретному закладі освіти на державному замовленні.
Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що це сприятиме підвищенню адресності використання державних коштів.
Ми робимо крок до реалізації важливого принципу управління в системі вищої освіти – "гроші ходять за студентом". Тобто державне фінансування залежить не від того, скільки потенційно міг би забезпечити той чи інший ЗВО, а від реальної кількості студентів, які обрали саме цей університет, виборовши право на навчання за кошти державного бюджету,
– повідомив посадовець.
Така модель, вважає він, допоможе підвищити адресність використання бюджетних коштів.
Формула враховуватиме і наукову практику чи діяльність, тобто кількість коштів, які ЗВО заробив від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отримав у формі грантів на наукові розробки.
Третьою складовою формули буде показник інтернаціоналізації, тобто місце в міжнародних рейтингах або участь у європейських проєктах Еразмус+.
Також вагомою складовою формули буде показник працевлаштування випускників.
Формула також міститиме регіональний коефіцієнт, аби підтримати заклади освіти з прифронтових регіонів.
Зазначимо також, що формульний підхід розподілу фінансування впровадили у 2020 році. Його призупинили після 24 лютого 2022 року.
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