Очільник міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що усім, хто вже зареєструвався на НМТ, варто перевірити в персональних кабінетах, чи відправили вони свої дані для обробки до регіональних центрів УЦОЯО. Якщо цьогорічні вступники отримали повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої інформації та/або копій документів, вони мають зробити це до 15 квітня.

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Скільки осіб складатиме НМТ у 2024 році

Лісовий повідомив: станом на сьогодні складати тестування в Україні планують 265 543 особи, а за кордоном – 21 185 осіб.

Водночас понад 270 тисяч осіб вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2024 року,

– зазначив міністр.

Також посадовець нагадав, що цьогоріч тимчасові екзаменаційні центри за межами України створять у 57 містах 32 країн.

Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня,

– уточнив Лісовий.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

І зазначив, що завантажити запрошення, де буде зазначено дату, часу і місце проведення НМТ, можна буде в персональному кабінеті з 8 травня для основної сесії та з 8 липня — для додаткової.

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Які дані можуть ще змінити учасники НМТ-2024