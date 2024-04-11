Очільник міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що усім, хто вже зареєструвався на НМТ, варто перевірити в персональних кабінетах, чи відправили вони свої дані для обробки до регіональних центрів УЦОЯО. Якщо цьогорічні вступники отримали повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої інформації та/або копій документів, вони мають зробити це до 15 квітня.
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Скільки осіб складатиме НМТ у 2024 році
Лісовий повідомив: станом на сьогодні складати тестування в Україні планують 265 543 особи, а за кордоном – 21 185 осіб.
Водночас понад 270 тисяч осіб вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2024 року,
– зазначив міністр.
Також посадовець нагадав, що цьогоріч тимчасові екзаменаційні центри за межами України створять у 57 містах 32 країн.
Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня,
– уточнив Лісовий.
І зазначив, що завантажити запрошення, де буде зазначено дату, часу і місце проведення НМТ, можна буде в персональному кабінеті з 8 травня для основної сесії та з 8 липня — для додаткової.
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Які дані можуть ще змінити учасники НМТ-2024
- До 15 квітня можна ще буде змінити певні дані, які учасник НМТ-2024 вказав під час реєстрації.
- Мовиться, зокрема, про обраний предмет за вибором або місце складання іспиту – місто як в Україні, так і за кордоном.
- Також учасники НМТ 2024 року можуть внести відомості про необхідність складати іспит під час додаткової сесії за умови наявності підстави для участі у ній.