Глава министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что всем, кто уже зарегистрировался на НМТ, стоит проверить в персональных кабинетах, отправили ли они свои данные для обработки в региональные центры УЦОКО. Если нынешние абитуриенты получили сообщение о необходимости в доработке предоставленной информации и/или копий документов, они должны сделать это до 15 апреля.

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Сколько человек будет сдавать НМТ в 2024 году

Лисовой сообщил: по состоянию на сегодня сдавать тестирование в Украине планируют 265 543 человека, а за рубежом – 21 185 человек.

В то же время более 270 тысяч человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2024 года,

– отметил министр.

Также чиновник напомнил, что в этом году временные экзаменационные центры за пределами Украины создадут в 57 городах 32 стран.

Основная сессия НМТ продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная – с 11 до 19 июля,

– уточнил Лисовой.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

И отметил, что загрузить приглашение, где будет указана дата, времени и место проведения НМТ, можно будет в персональном кабинете с 8 мая для основной сессии и с 8 июля – для дополнительной.

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