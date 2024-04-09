Сдавать тестирование можно в рамках основной и дополнительной сессии. Основная продлится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная – в течение 11 – 19 июля, передает Образование 24.

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Кто должен регистрироваться на дополнительную сессию

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира рассказала, кому из будущих участников нынешнего тестирования стоит регистрироваться на дополнительную сессию.

Это касается только тех участников, которые не создавали вообще кабинеты на странице УЦОКО, пропустили этот период или же им отказали из-за невозможности предоставить надлежащие документы,

– отметила Вакуленко.

И добавила, что такие лица могут зарегистрироваться на дополнительную сессию с 10 по 15 мая. До 19 мая они могут изменить место проведения испытания или четвертый предмет НМТ, исправить ошибки.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!