Складати тестування можна у межах основної та додаткової сесії. Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня, передає Освіта 24.
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Хто має реєструватися на додаткову сесію
Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру розповіла, кому з майбутніх учасників цьогорічного тестування варто реєструватися на додаткову сесію.
Це стосується лише тих учасників, які не створювали взагалі кабінети на сторінці УЦОЯО, пропустили цей період або ж їм відмовили через неможливість надати належні документи,
– зазначила Вакуленко.
І додала, що такі особи можуть зареєструватися на додаткову сесію з 10 по 15 травня. До 19 травня вони можуть змінити місце проведення випробування або четвертий предмет НМТ, виправити помилки.
- Ми також інформували про те, що майбутнім учасникам варто перевірити свої персональні кабінети. Зокрема, стан реєстрації на НМТ. Комусь можуть у ній відмовити. Що потрібно зробити, читайте за посиланням.