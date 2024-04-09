Однак 5 тисяч вступників / вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетів повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру розповіла, які помилки найчастіше роблять майбутні учасники тестування під час реєстрації, передає Освіта 24.

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Якими є найтиповіші помилки при реєстрації на мультитест

Вакуленко назвала ці помилки, аби ті особи, які ще не зареєструвалися на НМТ, не повторювали їх. Це такі як:

завантажувати QR-код із застосунку Дія, а не сканкопію, фотокопію документа;

завантажувати документи невідповідного формату. Обов'язково має бути розширення jpg;

завантажувати документи невідповідного розміру: кожен документ має бути не більшим одного мегабайта.

Для того, щоб переконатися, що файл відповідає вимогам, достатньо натиснути праву кнопку комп'ютерної мишки та подивитися на властивості файла.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про реєстрацію на НМТ-2024