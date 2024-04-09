Цього року також підвищили пороговий бал для вступу. Деталі під час прямого ефіру розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Дивіться також На НМТ вже зареєструвалося майже 250 тисяч осіб

Чи справді пороговий бал підвищили

Вакуленко повідомила, що порівняно з попереднім роком пороговий бал для вступу у виші таки підвищили.

Щоб отримати мінімальні 100 балів по шкалі 100 – 200, потрібно набрати щонайменше 15% від максимальної кількості тестових балів,

– зазначила вона.

І додала: якщо вступнику не вдалося подолати цей поріг із одного предмета, це означає, що він не може надалі брати участь у випробуваннях.

Після виконання завдань тестові бали абітурієнти побачать одразу, а ось дізнатися все про свої конкурсні бали зможуть, коли отримають офіційний результат: до 2 липня (для основної сесії) та до 26 липня (для додаткової),

– резюмувала очільниця УЦОЯО.

Дивіться також НМТ уже близько: як легко та безоплатно перевірити свою готовність до тесту

Читайте більше новин на тему НМТ