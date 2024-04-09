Понад 257 тисяч осіб вже надіслали внесену в реєстраційну форму інформацію та копії документів на обробку до регіональних центрів оцінювання якості освіти. Майже 242 тисячі з них отримали повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2024 року.

Дивіться також У МОН назвали кількість учасників, які складатимуть НМТ за кордоном

Скільки осіб вже стали учасниками НМТ-2024

Так, станом на 8 квітня, проходити тестування в тимчасових екзаменаційних центрах в Україні має намір близько 238 тисяч осіб. За кордоном – майже 20 тисяч.

Найпопулярнішим предметом додаткового блоку НМТ є іноземні мови. Їх обрало для складання майже 112 тисяч осіб. Біологію обрали майже 50 тисяч осіб, хімію – близько 48 тисяч, майже 39 тисяч осіб – українську літературу, близько 7 тисяч – фізику і понад 3 тисячі – хімію.

До слова, 5 тисяч вступників / вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетів повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів. Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру потрібно якнайшвидше, але не пізніше ніж 15 квітня.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

НМТ у 2024 році: основне