Более 257 тысяч человек уже прислали внесенную в регистрационную форму информацию и копии документов на обработку в региональные центры оценивания качества образования. Почти 242 тысячи из них получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2024 года.

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Сколько человек уже стали участниками НМТ-2024

Так, по состоянию на 8 апреля, проходить тестирование во временных экзаменационных центрах в Украине намерены около 238 тысяч человек. За рубежом – почти 20 тысяч.

Самым популярным предметом дополнительного блока НМТ являются иностранные языки. Их выбрало для сдачи почти 112 тысяч человек. Биологию выбрали почти 50 тысяч человек, химию – около 48 тысяч, почти 39 тысяч человек – украинскую литературу, около 7 тысяч – физику и более 3 тысяч – химию.

К слову, 5 тысяч поступающих/поступающих получили от региональных центров оценивания качества образования в персональных кабинетах сообщения о необходимости в доработке предоставленной ими информации и/или копий документов. Устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр нужно как можно быстрее, но не позднее 15 апреля.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

НМТ в 2024 году: основное