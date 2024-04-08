Около 20 тысяч учеников планируют проходить проверку знаний за рубежом. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
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Сколько участников будет проходить НМТ за рубежом
Чиновник отметил, что эти цифры достаточно схожи с теми, что были в прошлом году. В частности, НМТ в 2024 году составляли 260 тысяч участников.
У нас еще есть неделя – до 11 апреля продолжается регистрация,
– уточнил заместитель министра.
И добавил, что серьезных проблем с регистрацией не возникало: бывают сбои из-за российских кибератак, однако система защищена.
Винницкий также отметил, что в течение первые две-три недели предусмотрены для сдачи НМТ выпускниками прошлых лет.
Нынешние выпускники могут ожидать того, что сессия их НМТ начнется в начале июня. А вторая половина мая будет для прошлогодних выпускников: для тех, кто имеют завершенное полное общее среднее образование,
– уточнил чиновник.
Основные даты НМТ в 2024 году
Стать участником мультитеста можно еще до 11 апреля включительно.
А до 15 апреля – изменить определенные данные в персональном кабинете.
Сдавать НМТ можно в рамках основной и дополнительной сессий.
- Основная продлится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная – в течение 11 – 19 июля.