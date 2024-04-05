Материалы согласованы процедурой мультитеста. Они будут доступны в тестовой системе онлайн в отдельной вкладке.
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Перечень справочных материалов по физике расширили
В дополнительные материалы, как и в предыдущие годы, вошли таблицы префиксов к единицам SI и значений тригонометрических функций некоторых углов.
Также материалы теперь содержат проекции вектора на оси координат и основные формулы по механике, молекулярной физики и термодинамики.
Кроме того, этом году участники тестирования по физике могут воспользоваться формулами по электродинамике, оптики, механических и электромагнитных колебаний и волн.
В дополнительных материалах будут доступны элементы теории относительности и формулы по квантовой физике.
Ознакомиться со всеми дополнительными справочными материалами можно заранее.
Как будет происходить НМТ в 2024 году
До 11 апреля включительно продлится регистрация на национальный мультитест в 2024 году.
До 15 апреля зарегистрированный участник еще сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.
- Основная сессия НМТ будет проходить в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная – в течение 11 – 19 июля.
- Участники тестирования будут сдавать три предмета обязательно и один – на выбор.
- Среди обязательных – украинский язык, математика и история Украины.