Материалы согласованы процедурой мультитеста. Они будут доступны в тестовой системе онлайн в отдельной вкладке.

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Перечень справочных материалов по физике расширили

В дополнительные материалы, как и в предыдущие годы, вошли таблицы префиксов к единицам SI и значений тригонометрических функций некоторых углов.

Также материалы теперь содержат проекции вектора на оси координат и основные формулы по механике, молекулярной физики и термодинамики.

Кроме того, этом году участники тестирования по физике могут воспользоваться формулами по электродинамике, оптики, механических и электромагнитных колебаний и волн.

В дополнительных материалах будут доступны элементы теории относительности и формулы по квантовой физике.

Ознакомиться со всеми дополнительными справочными материалами можно заранее.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2024 году