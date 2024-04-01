Так, уже более 228 тысяч человек воспользовались специальным сервисом на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования. Более 213 тысяч из них прислали внесенную в регистрационную форму информацию и копии документов.

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Как продолжается регистрация на НМТ-2024

На сегодня почти 200 тысяч человек получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2024 года.

Желание проходить тестирование во временных экзаменационных центрах, которые создадут в Украине, изъявили 196 522 человека, а за рубежом – 17 161 человек.

Выбирая предмет дополнительного блока НМТ, поступающие отдают предпочтение иностранным языкам (95 525 человек) и биологии (40 810 человек),

– сообщили в УЦОКО.

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Что нужно знать об НМТ в 2024 году