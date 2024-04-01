Так, вже понад 228 тисяч осіб скористалися спеціальним сервісом на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 213 тисяч з них надіслали внесену в реєстраційну форму інформацію та копії документів.

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Як триває реєстрація на НМТ-2024

На сьогодні майже 200 тисяч осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2024 року.

Бажання проходити тестування в тимчасових екзаменаційних центрах, які створять в Україні, виявили 196 522 особи, а за кордоном – 17 161 особа.

Вибираючи предмет додаткового блоку НМТ, вступники віддають перевагу іноземним мовам (95 525 осіб) та біології (40 810 осіб),

– повідомили в УЦОЯО.

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І додали, що 37 555 осіб виявили бажання складати четвертим предметом географію, 31 506 осіб – українську літературу, 5600 осіб – фізику, 2687 осіб – хімію.

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Що треба знати про НМТ у 2024 році