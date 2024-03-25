Учасники, які складатимуть іспит під час основної сесії НМТ, дізнаються про дату та місце проходження іспиту не пізніше 4 травня. Ця дата передбачена календарним планом проведення тестування.

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Коли учасники дізнаються дату і місце проведення НМТ

Кожен учасник НМТ отримає запрошення для участі в основній сесії у своєму персональному кабінеті.

Запрошення міститиме інформацію про дату, місце та час проведення тестування.

2024 року учасники мультитесту отримають запрошення не пізніше, ніж за 10 днів до початку основної сесії. Вона стартує 14 травня.

Тож про дату і місце іспитів учасників НМТ сповістять не пізніше ніж 4 травня.

Учасники додаткової сесії зможуть дізнатись про дату та місце свого іспиту не пізніше, ніж за 3 дні до початку додаткової сесії, тобто до 8 липня.

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