При цьому учасник мультитесту має знати, що його чекає в аудиторії. Який алгоритм дій до початку та під час тестування, читайте далі.

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Як відбувається допуск до екзаменаційного центру

Аби потрапити до тимчасового екзаменаційного центру, учасник НМТ має пред'явити паспорт і сертифікат, який можна роздрукувати з інформаційної сторінки самостійно. Також необхідно мати запрошення. Воно, як і сертифікат, може бути в онлайн-форматі.

На тестування можна взяти прозору пляшку води, поживний перекус (бутерброд, батончики, горішки тощо) та ручку будь-якого кольору для роботи з чернеткою.

Як потрапити до аудиторії

На вході до тимчасового екзаменаційного центру учасника НМТ зустрічатиме спеціаліст, який перевірить документи та повідомить номер аудиторії, де буде проходити тестування. За кордоном цей спеціаліст буде україномовним.

Списки з прізвищами та розподілом за аудиторіями, якщо їх буде декілька, будуть вивішені на вході до центру.

Учасник НМТ за вказівниками має пройти до вказаної аудиторії. В аудиторії фахівець центру вкаже місце за комп'ютером, яке має зайняти учасник тестування.

Як відбуватиметься інструктаж

Перед початком тестування протягом 5 – 7 хвилин інструктор в аудиторії проведе інструктаж. Розповість, як відбуватиметься оцінювання та на що варто звернути увагу. При цьому фахівець нагадає, що не можна користуватись мобільними телефонами, навушниками та іншими засобами зв'язку. Їх треба залишити у спеціальному місці для особистих речей.

Також інструктор попередить, що учасник не може відкривати інші браузерні вікна, окрім того вікна, де відбувається тестування.

У разі порушення тестування для учасника завершиться і він не отримає результат НМТ.

Що треба знати про початок роботи над тестом

Після інструктивної частини кожен учасник отримає логін і пароль для входу в систему. Опісля учасники НМТ мають прочитати на екрані монітора правила проходження тесту. А вже потім розпочинати виконувати завдання.

Як відбуватиметься відлік часу

Відлік часу стартує з моменту, коли учасник увійшов до системи і ознайомився з правилами проходження тесту.

Відлік буде постійно перед очима учасника тестування у тестовому вікні.

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Як відбуватиметься НМТ під час повітряної тривоги

У разі оголошення повітряної тривоги, що триватиме незначний час, відлік часу призупинять на час перерви. Час для виконання завдань не зменшать. Після завершення тривоги тестування можна продовжити у звичайному режимі з поновленням відліку часу.

У разі тривалої тривоги (понад 2 години) учасник НМТ втратить можливість пройти тестування та отримати результат у цей день.

Водночас такий учасник зможе подати заяву про проходження НМТ під час додаткової сесії.

Як працювати з блоками НМТ

Під час роботи з тестовими завданнями кожного предметного блоку учасник має позначати відповідь, яка, на його думку, є правильною, та зберегти її. Також можна зберегти чернетку і повернутися до цього завдання у межах одного блоку тестування.

Учасники тестування можуть виконувати завдання двох предметів в одному блоці (тобто української мови та математики – у першому блоці до перерви, та історії України та предмета за вибором – у другому блоці після перерви) у будь-якому порядку.

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Чи можна використовувати чернетку

У процесі виконання завдань кожен учасник НМТ може використовувати чернетку. На столі він матиме чистий аркуш паперу, на якому можна буде робити обрахунки, позначки, нотатки, схеми тощо. Можна просити і про додаткову чернетку, якщо треба. Її потім можна забрати з собою.

Чи будуть додаткові матеріали на НМТ

У тестовій системі будуть доступні додаткові довідкові матеріали з математики, хімії та фізики. Учасники зможуть користуватися окремими формулами та таблицями. Ознайомитись з ними можна заздалегідь.

Що треба знати про завершення тестування

Якщо учасник виконав усі завдання, йому варто натиснути кнопку "ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ".

Якщо учасник пропустив якісь завдання або не зберіг правильну відповідь, система попередить і вкаже деталі. Після виправлення варто знову зберегти відповіді і звершити тестування, підтвердити свій намір позначкою "ТАК".

Після цього тестування для учасника завершиться.

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Як отримати результати НМТ

Після підтвердження наміру завершити НМТ учасник отримає на екрані результат з кожного з чотирьох предметних блоків. Його вкажуть як тестові бали, які набрав учасник НМТ з кожного предмета.

Офіційні результати для вступу до вишу за шкалою 100 – 200 балів кожен учасник основної сесії НМТ отримає до 2 липня у своєму електронному кабінеті. Їх можна визначити і самостійно, використавши таблиці переведення.

Як вийти з аудиторії

Після складання тестування та отримання результатів треба підійти до інструктора та повідомити про завершення тестування. Потім поставити підпис у відповідному протоколі, і лише після цього забрати речі й залишити аудиторію.