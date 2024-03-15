Тож одинадцятикласники не лише готуються до складання НМТ-2024, а й шукають омріяну спеціальність у різних вишах України. Знайти виші, які готують фахівців за обраною спеціальністю можна на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

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Як і де шукати конкретну спеціальність у виші

Аби дізнатися, які виші в Україні навчають за певною спеціальністю чи професією, необхідно виконати три дії:

Зайти на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та обрати "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".



ЄДЕБО / скриншот із сайту

2. Натиснути на кнопку "Розширений пошук" на сторінці, що відкриється.

Крок другий / скриншот із сайту ЄДЕБО

3. Заповнити необхідні поля у формі "Пошук за спеціальностями" або "Пошук за професіями" та натиснути кнопку "Пошук".



Крок третій / скриншот із сайту ЄДЕБО

Далі потрібно обрати зі списку той чи той заклад освіти й дізнатися всю необхідну вам інформацію.

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням.

На що звернути увагу

Під час пошуку спеціальностей варто звернути увагу на те, що можна обрати різні типи даних:

здобувачі освіти – підкажуть, скільки студентів навчається за цією спеціальністю у ЗВО;

ліцензії вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти – підкажуть, які заклади мають ліцензії на підготовку за обраною спеціальністю;

освітні програми – підкажуть, які освітні програми мають заклади за обраною спеціальністю.

На порталі ЄДЕБО можна знайти й іншу корисну інформацію для абітурієнтів:

конкурсні пропозиції;

рейтингові списки тощо.

Раніше ми розповідали, як здобути комплексну освіту міжнародного рівня. Як також при цьому оволодіти англійською мовою на високому рівні, читайте за посиланням.