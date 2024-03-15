Тож одинадцятикласники не лише готуються до складання НМТ-2024, а й шукають омріяну спеціальність у різних вишах України. Знайти виші, які готують фахівців за обраною спеціальністю можна на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
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Як і де шукати конкретну спеціальність у виші
Аби дізнатися, які виші в Україні навчають за певною спеціальністю чи професією, необхідно виконати три дії:
- Зайти на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та обрати "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".
ЄДЕБО / скриншот із сайту
2. Натиснути на кнопку "Розширений пошук" на сторінці, що відкриється.
Крок другий / скриншот із сайту ЄДЕБО
3. Заповнити необхідні поля у формі "Пошук за спеціальностями" або "Пошук за професіями" та натиснути кнопку "Пошук".
Крок третій / скриншот із сайту ЄДЕБО
Далі потрібно обрати зі списку той чи той заклад освіти й дізнатися всю необхідну вам інформацію.
На що звернути увагу
Під час пошуку спеціальностей варто звернути увагу на те, що можна обрати різні типи даних:
- здобувачі освіти – підкажуть, скільки студентів навчається за цією спеціальністю у ЗВО;
- ліцензії вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти – підкажуть, які заклади мають ліцензії на підготовку за обраною спеціальністю;
- освітні програми – підкажуть, які освітні програми мають заклади за обраною спеціальністю.
На порталі ЄДЕБО можна знайти й іншу корисну інформацію для абітурієнтів:
- конкурсні пропозиції;
- рейтингові списки тощо.
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