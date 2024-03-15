Майбутні учасники тестування при цьому у разі потреби чи виникнення проблем під час реєстрації можуть звернутись за допомогою до фахівців. Для цього працюватимуть спеціально створені пункти реєстрації.
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Куди звертатися, якщо виникнуть труднощі під час реєстрації
Такі спеціальні пункти створили в різних регіонах України задля допомоги учасникам НМТ, які потребуватимуть консультації під час реєстрації.
Загалом функціонує 45 пунктів реєстрації на тестування. Вони розташовані в обласних та районних центрах.
Також до пунктів реєстрації можна звернутись за технічною допомогою.
Зазначимо, що реєстрація триває у безпаперовій формі, тобто повністю дистанційно за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Детально із переліком пунктів можна ознайомитися за посиланням.
Що варто знати про НМТ у 2024 році
- У 2024 році НМТ передбачатиме перевірку із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного на вибір.
- Тестування триватиме протягом основної та додаткової сесій.
- Дати основної сесії – 14 травня – 25 червня, додаткової – 11 – 19 липня.
- Учасники НМТ отримають результати до 2 та 26 липня.
- Дата залежатиме від того, чи складали вони іспит під час основної сесії чи додаткової.