Будущие участники тестирования при этом в случае необходимости или возникновения проблем при регистрации могут обратиться за помощью к специалистам. Для этого будут работать специально созданные пункты регистрации.

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Такие специальные пункты создали в разных регионах Украины для помощи участникам НМТ, которые будут нуждаться в консультации при регистрации.

Всего функционирует 45 пунктов регистрации на тестирование. Они расположены в областных и районных центрах.

Также в пункты регистрации можно обратиться за технической помощью.

Отметим, что регистрация продолжается в безбумажной форме, то есть полностью дистанционно с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Подробно с перечнем пунктов можно ознакомиться по ссылке.

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