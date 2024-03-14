Зарегистрироваться на тест можно онлайн. Как это сделать и какие документ нужны, читайте дальше.

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Стартовала регистрация на НМТ-2024

Зарегистрироваться на НМТ надо с помощью специального сервиса, размещенного на веб-сайте УЦОКО. Сначала нужно создать персональный кабинет и указать идентификационный код, фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.В кабинете также надо указать;

какого года вы выпускник школы;

нужны ли вам специальные условия для сдачи тестирования;

выбрать предмет на выбор;

также – населенный пункт, где вы планируете сдавать тестирование;

язык сдачи НМТ;

загрузить сканкопии и/или фотокопии документов;

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

Как регистрироваться участникам, которые за рубежом

Если одиннадцатиклассник находится за границей и учится дистанционно в украинской школе, ему стоит загрузить справку с места учебы, полученную именно в этой школе. Если заканчиваете зарубежную школу, тогда переведенная справка должна быть из этого учебного заведения.

При этом в УЦОКО советовали не медлить с регистрацией, чтобы иметь возможность выбрать ближайший населенный пункт за рубежом, в котором вы хотите сдавать тестирование.

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Как загрузить документы

При регистрации на НМТ надо загрузить сканкопии и/или фотокопии:

паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;

справку с места учебы, которая подтверждает, что вы завершаете школу в 2024 году или сделали это в прошлые годы;

идентификационный код.

При необходимости поступающий / поступающая должна также добавить копии:

свидетельства о смене имени, и/или свидетельства о браке;

медицинского заключения;

нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации;

документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.

Обратите внимание! В случае непредоставления тех или иных копий документов или предоставления копий, не соответствующих требованиям, поступающему / поступающей откажут в регистрации.

Как исправить информацию

После отправки на обработку регистрационных данных и документов стоит просматривать информацию в персональном кабинете. Если вместо сообщения об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат вы получите сообщение о необходимости исправить недостатки, надо как можно скорее это сделать. В сообщении вы получите необходимую информацию.

Исправить и повторно отправить все на проверку в региональный центр можно до 15 апреля.

До 15 апреля в персональном кабинете можно будет изменить: