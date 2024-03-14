Зарегистрироваться на тест можно онлайн. Как это сделать и какие документ нужны, читайте дальше.
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Стартовала регистрация на НМТ-2024
Зарегистрироваться на НМТ надо с помощью специального сервиса, размещенного на веб-сайте УЦОКО. Сначала нужно создать персональный кабинет и указать идентификационный код, фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.В кабинете также надо указать;
- какого года вы выпускник школы;
- нужны ли вам специальные условия для сдачи тестирования;
- выбрать предмет на выбор;
- также – населенный пункт, где вы планируете сдавать тестирование;
- язык сдачи НМТ;
- загрузить сканкопии и/или фотокопии документов;
- отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.
Как регистрироваться участникам, которые за рубежом
Если одиннадцатиклассник находится за границей и учится дистанционно в украинской школе, ему стоит загрузить справку с места учебы, полученную именно в этой школе. Если заканчиваете зарубежную школу, тогда переведенная справка должна быть из этого учебного заведения.
При этом в УЦОКО советовали не медлить с регистрацией, чтобы иметь возможность выбрать ближайший населенный пункт за рубежом, в котором вы хотите сдавать тестирование.
Как загрузить документы
При регистрации на НМТ надо загрузить сканкопии и/или фотокопии:
- паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;
- справку с места учебы, которая подтверждает, что вы завершаете школу в 2024 году или сделали это в прошлые годы;
- идентификационный код.
При необходимости поступающий / поступающая должна также добавить копии:
- свидетельства о смене имени, и/или свидетельства о браке;
- медицинского заключения;
- нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации;
- документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.
Как исправить информацию
После отправки на обработку регистрационных данных и документов стоит просматривать информацию в персональном кабинете. Если вместо сообщения об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат вы получите сообщение о необходимости исправить недостатки, надо как можно скорее это сделать. В сообщении вы получите необходимую информацию.
Исправить и повторно отправить все на проверку в региональный центр можно до 15 апреля.
До 15 апреля в персональном кабинете можно будет изменить:
- учебный предмет на выбор;
- населенный пункт в Украине или за рубежом, где абитуриент / абитуриентка будет находиться во время проведения НМТ;
- информацию о необходимости в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.